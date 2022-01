Famalicão: N206 cortada ao trânsito devido a acidente com encarcerados em Outiz

Faleceu este sábado, vítima de doença prolongada, João Manuel Areias da Silva, carinhosamente apelidado de “Manel” pela comunidade de Calendário.

João Manuel Silva, de 57 anos, é uma figura emblemática da União Desportiva de Calendário, sendo recordado pelos mais de 20 anos que tem de ligação a esta instituição que o recebeu ainda no tempo do GD Lagense que, posteriormente, com a fusão com a Juventude Académico, deu origem à União Desportiva.

Devido a questões familiares, foi acolhido pelo clube e residia junto ao recinto desportivo. Competia-lhe a tarefa de diariamente acompanhar aquelas que eram as necessidades da UDC..

O clube prestou, no dia do seu desaparecimento, uma homenagem nas redes sociais.

As cerimónias fúnebres de João Manuel Areias da Silva estão marcadas para esta segunda-feira, às 11h00, no Salão Paroquial de Calendário.