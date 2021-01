Famalicão: My Machine promove a criatividade infantil

Já está em curso mais uma edição do projeto My Machine para o presente ano letivo.

Esta quarta-feira, em formato online, a equipa técnica educativa do Município, juntamente com docentes e alunos dos cursos de Design e Engenharia da Universidade Lusíada apresentaram aos alunos e professores do 1º ciclo e aos professores das escolas profissionais, as ideias e os desenhos sugeridos.

O projeto My Machine tem como metodologia três etapas: ideia, design e construção do protótipo, envolvendo alunos desde o 1º ciclo até ao ensino universitário. As ideias foram pensadas e selecionadas entre o final do mês de setembro e meados do mês de outubro do ano passado.

As ideias dos alunos do 1º ciclo seguiram até Universidade Lusíada Norte que envolvendo os seus alunos universitários dos cursos de Design e Engenharia colocaram toda a sua criatividade em ação de forma a que todas as ideias sejam viáveis e possíveis de concretizar/construir.

Agora, através dos cadernos técnicos, os alunos dos cursos profissionais irão colocar mãos à obra, para que seja possível a construção e entrega de todas as máquinas.

Este projeto visa desenvolver máquinas sonhadas para resolver problemas do mundo ou do dia-a-dia, recorrendo à criatividade das crianças e à sua forma simples de encarar a vida .