Famalicão: Música Celta e outras propostas no palco do Anima-te

O palco do Anima-te no Parque da Devesa recebe, este fim de semana, Carlos Nuñez. O artista galego atua no sábado, dia 26, às 19 horas, no âmbito do Festival Sons da Celtibéria.

É uma referência da música celta, com uma carreira que conta já 10 discos lançados e editou o primeiro livro “La hermandad de los celtas”, um ensaio sobre a música celta que desenvolveu em parceria com arqueológos, historiadores e músicos das universidades de Oxford, Sorbonne e Complutense de Madrid.

Mas Carlos Nuñez é só um dos artistas a atuar no fim de semana. No dia 25, às 19 horas, atuam Costinha e a Banda Terceira Dimensão; domingo, dia 27, também às 19 horas, sobem ao palco Joana Couto e a Banda Marcial de Arnoso.

Recorde-se que todos os espetáculos inseridos na programação do Anima-te têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento (Parque da Devesa) no período das 2 horas que antecedem o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos.

O palco do Anima-te está instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, numa área limitada e preparada para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.

É de acrescentar que, na Praça da Cidadania, encontra-se instalado, até ao dia 29 de agosto, o Mercado Artesanal e Street Food, com o objetivo de divulgar os produtos e produtores locais, bem como promover experiências gastronómicas.

Programa completo da edição de 2021 do Anima-te disponível no link: https://www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao .