Famalicão: Museu Têxtil aborda a Indústria e as Movimentações Operárias

«Mulheres de Fábrica – Apontamentos sobre a feminização da indústria têxtil em Guimarães», com Paula Ramos Nogueira, do Centro de Física da Universidade de Coimbra, é o tema da conferência do Museu da Indústria Têxtil, marcada para o dia 16 de outubro, às 15 horas, no Museu.

Esta é a primeira palestra do III Ciclo de Conferências do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave subordinado ao tema «Percursos e memórias: Indústria e operariado nos séculos XIX – XX». São três sessões deste ciclo: a segunda é no dia 13 de novembro e a última no dia 11 de dezembro, sempre no mesmo local e hora. No final das conferências há uma visita a um museu, sendo que no primeiro caso vão ao Museu do Automóvel em Ribeirão.

O objetivo deste ciclo de conferências passa por apresentar alguns dos aspetos mais significativos das movimentações operárias ocorridas na Bacia do Ave naqueles séculos. Serão apresentadas reflexões sobre as lutas reivindicativas do operariado, a questão do trabalho feminino na indústria têxtil e a primeira grande greve operária da região.

A segunda sessão, a 13 de novembro, terá como assunto «As lutas reivindicativas do operariado bracarense durante a I República (1910-1926)», e contará com a presença de Débora Duarte Val Escadas, doutoranda da Universidade do Minho. Desta vez, a visita será ao Núcleo de Lousado do Museu Nacional Ferroviário.

A terceira, e última conferência, prossegue os estudos das lutas operárias, com «As lutas dos operários têxteis da Bacia do Ave, 1956 -1974», tema que será explorado por José Manuel Lopes Cordeiro, Coordenador Científico do MITBA e professor na Universidade do Minho. A derradeira visita do ciclo será ao museu anfitrião do Ciclo de Conferências.

Refira-se que as sessões são abertas ao público em geral, sendo necessária inscrição prévia, gratuita, através do link: https://bit.ly/cicloconferenciasmitba. O evento está acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, na modalidade de Curso de Formação, para professores, com a duração de 10 horas.

Para mais informações, consulte: www.museudaindustriatextil.org