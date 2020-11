Famalicão: Museu do Surrealismo na Rede de Arte e Arquitetura Contemporâneas

O Museu do Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda integra o novo projeto da Direção Regional de Cultura que é sobre uma Rede de Arte e Arquitetura Contemporâneas no Norte de Portugal.

O projeto chama-se ARQ-ART Norte e deverá estar em funcionamento no final de 2021. O objetivo é o estabelecimento de uma rede temática de cooperação entre 12 museus de arte e arquitetura contemporâneas da região, orientada para “a valorização da oferta no território”, como referiu à Lusa a Direção Regional de Cultura do Norte.

Além do Museu do Surrealismo, a rede integra a Casa da Arquitetura, a Casa do Design (Matosinhos), o Centro de Arte Graça Morais (Bragança), o Centro Internacional de Arte José Guimarães (Guimarães), a Fundação de Serralves (Porto), o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Pomar (Gondomar), o Museu Amadeo Souza Cardoso (Amarante), o Museu da Bienal de Cerveira (Vila Nova de Cerveira), o Museu de Arte Contemporânea de Chaves – Nadir Afonso, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea (Santo Tirso), e a Oliva Creative Factory (São João da Madeira).

Além de valorizar a oferta do território, tem objetivos de criar sinergias entre os diferentes espaços museológicos e de exposição e valorizar a disseminação territorial dos espaços dedicados à arte e arquitetura contemporâneas.