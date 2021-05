Famalicão: Museu do Automóvel mostrou-se no Rali de Portugal

O Museu do Automóvel de Famalicão fez-se representar pelas duas Pedro Oliveira/Mário Passos, BMW 635 CSI de 1985, e Pedro Ramos/Ana Pinto, num Opel Ascona A 1904 SR de 1973, no Rali de Portugal. A prova teve um atrativo extra, com os clássicos a animarem as “especiais” de Lousada e do Porto.

Pedro Oliveira, administrador da Leica e diretor do Museu de Famalicão, teve como co-piloto o vereador do Desporto do município famalicense, Mário Passos, que destacou a «força da competição automóvel e da dinâmica cultural do concelho». Nesta participação cruzaram-se as duas dimensões num dos maiores palcos desportivos do mundo, que é o Rali de Portugal, «como que a lançar o potencial das duas ao nível turístico», referiu Mário Passos.