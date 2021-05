Famalicão: Museu da Guerra Colonial tem novo horário

O Museu da Guerra Colonial, situado em Ribeirão, no Lago Discount, tem um novo horário de funcionamento.

O espaço passa a estar aberto ao público de terça a sexta, entre as 10h00 e as 17h30, aos sábados, das 14h30 à 17h30, aos domingos sob marcação, encerrando às segundas e feriados nacionais, no sábado de Páscoa e nos dias 24 e 31 de dezembro.

O Museu da Guerra Colonial foi inaugurado a 23 de abril de 1999, através de uma parceria entre o Município de Famalicão, a Associação Dos Deficientes das Forças Armadas e a ALFACOOP (Externato Infante D. Henrique de Ruilhe). Em 2012 foi transferido para as suas atuais instalações.

A exposição permanente retrata o itinerário do combatente português nas três frentes da Guerra Colonial, na qual Portugal se envolveu entre 1961 e 1974, transmitindo ao visitante um real conhecimento sobre este período da História de Portugal, contado por quem a viveu e sentiu na primeira pessoa.