Famalicão: Museu Bernardino Machado retoma ciclo de conferências

O Museu Bernardino Machado relança o ciclo de conferências “Conspirações, Revoltas e Revoluções na I República”. O projeto, interrompido por causa da evolução pandémica, inicia-se no dia 28 de janeiro, com o tema “O 5 de Outubro de 1910”.

No total, vão ser realizadas nove conferências, mensalmente. Os encontros iniciam-se às 19h00 e decorrem às sextas-feiras. A entrada é livre e é necessário a apresentação de Certificado Digital Covid-19 ou de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo. As inscrições podem ser realizadas em https://bit.ly/cicloconferencias2022mbm e os participantes vão receber um certificado de presença.

Segundo o coordenador científico do Museu Bernardino Machado, Norberto Cunha, «a eleição da temática Conspirações, revoltas e revoluções na I República (1910-1926) deve-se a circunstâncias fáceis de reconhecer num mundo contemporâneo onde a violência armada tem sido uma constante nas “nações” e onde não cessam de ser notícia revoluções, revoltas e conspirações que nelas surgem».

Para o coordenador, «o que realmente nos importa com esta temática é em 1º lugar, procurar compreender porque é que os adversários políticos recorrem à violência armada e não à negociação e ao gradualismo político para solucionar os seus conflitos; em 2º lugar, que conexões podem estabelecer-se entre esses conflitos e as ideias de Estado-nação e de nacionalismo; em 3º lugar, perceber se esses confrontos são uma expressão da evolução social (e, nessa medida, inevitáveis) ou expressão de vontades livres, mais ou menos individuais (e, nessa medida, confrontos evitáveis); em 4º lugar, que motivações – e de que natureza–estiveram na origem das principais revoltas, revoluções e conspirações que ocorreram entre nós, de 1910 a 1926».

A primeira conferência inicia-se às 19h00, no Museu Bernardino Machado, e conta com a oradora convidada, Ana Paula Pires, doutorada em História, especialidade de História Económica e Social Contemporânea, pela NOVA-FCSH. O segundo encontro decorre no dia 25 de fevereiro com o tema “O Movimento Revolucionário republicano-radical do capitão Lima Dias (27 de abril de 1913)”. A 18 de março, desenrola-se a conferência “A Revolta de 14 de Maio de 1915” e, a 22 de abril, a “Das incursões couceiristas à Monarquia do Norte (1910-1919)”.

“O golpe sidonista de 5 de Dezembro de 1917”, “A revolta de 19 de Outubro de 1921”, “A revolta de 18 de Abril de 1925”, “A intentona radical de 1 de Fevereiro de 1926” e “A revolução de 28 de Maio de 1926” são os temas apresentados nos dias 27 de maio, 24 de junho, 23 d setembro, 21 de outubro e 18 de novembro, respetivamente.