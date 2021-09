Famalicão: Município volta a ser distinguido com a Bandeira Verde ECOXXI

O Município de Vila Nova de Famalicão recebeu, pelo quinto ano consecutivo, o galardão Bandeira Verde ECOXXI, cuja cerimónia de entrega aconteceu no dia 22 de setembro, na Fábrica Santo Thyrso, em Santo Tirso, tendo a receção da bandeira ficado a cargo do vereador do ambiente, Pedro Sena.

Nos 21 indicadores de sustentabilidade utilizados na medição do desempenho de cada município candidato, no que respeita à educação ambiental e educação para a sustentabilidade, Famalicão alcançou um índice superior a 70%, superior aos 67% de 2020. Foi superada a classificação em indicadores como «Cidadania, Governança e Participação», «Água Segura e Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores» e «Mobilidade Sustentável», em relação ao ano transato.

O programa ECOXXI é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e visa reconhecer o trabalho desenvolvido pelos municípios no que respeita à educação ambiental e educação para a sustentabilidade, assente nos princípios da «Agenda 21 Local», criada pela Agência Portuguesa do Ambiente.