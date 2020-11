Famalicão: Município vai plantar dez árvores por cada uma abatida nos parques alvo de obras

O município de Famalicão vai plantar dez árvores por cada uma que foi cortada nos Parques D. Maria II e Mouzinho de Albuquerque, espaços que estão a ser alvo de um projeto de remodelação. Têm existido críticas ao corte de árvores e, na última reunião de Câmara, realizada esta quinta-feira, o PS perguntou se o abate das árvores estava previsto.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, explicou que o abate das árvores estava incluído no projeto que foi apresentado e tem a ver com o desenho do projeto. O vereador do Ambiente, Pedro Sena, adiantou que por cada árvore abatida serão plantadas dez.