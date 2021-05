Famalicão: Município lança Guia de Acolhimento no Dia Mundial da Diversidade Cultural

No Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que se comemora esta sexta-feira, a Câmara Municipal lançou o Guia de Acolhimento, em formato digital, dirigido ao cidadão migrante em Famalicão, proporcionando-lhe uma melhor integração na comunidade, através de informação essencial para quem chega a Portugal e a Famalicão, em particular.

«Vila Nova de Famalicão é um lugar que é seu. A assinatura associada à nossa comunidade é a síntese de um território que é pertença das pessoas. Dos naturais de Vila Nova de Famalicão, mas também de todos os residentes, temporais ou permanentes, que nos dão a honra de aqui viverem e desenvolverem os seus projetos pessoais e profissionais», refere o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

No guia pode encontrar-se informação sobre vários serviços da Câmara Municipal e dos serviços desconcentrados da Administração Central do Estado essenciais, designadamente no que se refere ao Gabinete Municipal de Acolhimento, registos legais de cidadão, emprego, aprendizagem do português, educação, habitação, saúde, segurança, lazer e cultura, mobilidade.

Com este manual, a Câmara Municipal procura «facilitar o processo de acolhimento de todos os que, das mais variadas proveniências, vêm para Vila Nova de Famalicão. Queremos que o processo de integração seja tranquilo e enriquecedor. Queremos que se sintam em casa», refere, ainda, Paulo Cunha.

Guia de Acolhimento disponível para consulta em:

https://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/guiadeacolhimento