Famalicão: Município já investiu cerca de 1,5 milhões em sintéticos e iluminação LED

A Câmara Municipal investiu cerca de 1,5 milhões de euros na colocação de relvados sintéticos em diversas associações desportivas do concelho, de modo a promover a prática de exercício físico nas diferentes comunidades. Adicionalmente, investiu mais de 400 mil euros na colocação de iluminação LED nos campos desportivos. A requalificação dos relvados e a renovação das luzes nos diferentes complexos desportivos são, de acordo com o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, «um investimento enorme no desporto e na promoção da prática desportiva».

«A Câmara Municipal está atenta a todas as infraestruturas desportivas das várias modalidades no concelho, do futebol, do atletismo, do badminton, do andebol, do rugby, de todas. E o que queremos, em primeiro lugar, é criar condições para que os famalicenses, jovens e menos jovens, tenham condições para praticar desporto», explicou o autarca. Paulo Cunha destacou ainda que é necessário também «olhar para o que falta reestruturar e substituir», além de se «realçar os relvados sintéticos que faltam colocar».

Estes investimentos também chegaram aos campos de jogos da Associação Desportiva Ninense e do Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa (GRAL). A inauguração do relvado sintético e da iluminação LED destes espaços desenrolou-se no último fim de semana.

Segundo o presidente da AD Ninense, Amadeu Costa, «com esta obra ganhamos condições excelentes para a prática do desporto, entre as nossas crianças e para a formação». As mudanças realizadas vão «permitir ao clube crescer ainda mais», notou Amadeu Costa. Rui Carvalho, presidente do GRAL, exibiu a sua satisfação em relação às obras, afirmando que «ao fim de 46 anos de existência do clube, é um investimento que vem dotar o clube de infraestruturas únicas, com condições excelentes para a formação e para servirmos as comunidades de Avidos e da Lagoa e do próprio concelho».