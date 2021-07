Famalicão: Município espera que Governo coloque GNR de Riba de Ave no antigo quartel dos bombeiros

O Município vai adquirir o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, que pertence à corporação, por 150 mil euros, com a esperança de que o Governo coloque neste espaço a GNR da vila. «O atual espaço não tem as condições exigidas; o quartel trabalha sem os meios que devia ter, e nós queremos que a segurança das pessoas seja efetiva», realçou o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, no âmbito da reunião do executivo, onde a proposta foi aprovada por unanimidade.

Paulo Cunha afirmou que o município fez o que lhe competia (lembra até que a GNR é uma força de segurança tutelada pelo Estado) e que agora «ficará do lado do Governo o desenvolvimento necessário» para que a GNR venha a ser instalada em condições dignas.

O Governo já tem conhecimento da opção tomada pelo município, mas ainda não respondeu à Câmara da sua decisão.

Desde já, o autarca famalicense avisa que o Governo não tem desculpas, porque se «sem edifício ficava muito difícil que se encontrasse uma solução para a GNR de Riba de Ave, agora com o edifício e com os recursos todos necessários para que a GNR aí possa ser alojada, ficará mais difícil compreender que o Governo não o faça».

Recorde-se que a Câmara tem opção de compra do imóvel depois de, em 2013, ter concedido um subsídio para a construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.