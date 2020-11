Famalicão: Município entrega equipamentos de proteção individual a hospitais, bombeiros, Juntas e IPSS

A Câmara Municipal de Famalicão continua a apoiar as instituições de saúde e sociais com equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e viseiras, óculos de proteção, batas e fatos protetores. São contempladas as Corporações de Bombeiros, o Núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão, as forças de segurança, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, Centro Hospitalar do Médio Ave, Hospital Narciso Ferreira e Agrupamentos de Centros de Saúde do Ave – Famalicão.

Algum do equipamento resulta de dádivas que foram feitas ao município, enquanto outro foi adquirido. A título de exemplo, o Centro Hospitalar do Médio Ave, Hospital Narciso Ferreira e ACES recebem: luvas – 38660, cobre botas – 900, batas – 3753, aventais – 120, máscaras cirúrgicas – 9030, máscaras P2/N95 – 478, óculos – 35, toucas – 5800, viseiras 107, fatos descartáveis – 6, fatos reutilizáveis – 17, manguitos – 2300, máscaras laváveis – 70. As IPSS são também das que mais equipamentos vão receber.

Mas também há equipamento que foi adquirido e que será entregue às instituições,

Este apoio faz parte da agenda da Câmara Municipal de Famalicão que vai a reunião esta quinta-feira.