Famalicão: Município edita mais um Boletim Cultural

O município de Famalicão edita, a 22 de março, no seu portal e facebook, uma nova edição do Boletim Cultural de Famalicão; publicação que é editada desde 1980, sendo das mais antigas do género no país.

Para além dos artigos científicos dos mais credenciados historiadores que têm dirigido o seu olhar para a história de Vila Nova de Famalicão, a publicação é enriquecida com um olhar fotográfico patrimonial sobre as caixas do correio em Vila Nova de Famalicão.

«Cada edição do Boletim Cultural é um pedaço da nossa história e da nossa identidade que salvaguardamos do tempo e mantemos vivo na memória coletiva e das novas gerações», afirma o presidente da Câmara, Paulo Cunha.

O novo Boletim Cultural está disponível para download em www.vilanovadefamalicao.pt/boletim-cultural. A publicação física pode ser consultada na Rede Pública de Bibliotecas Municipais e adquirida no Livraria Municipal, situada no Parque da Devesa, Casa do Território.

Esta edição correspondente aos números 12 e 13 da V Série do Boletim Cultural do Município de Vila Nova de Famalicão.

A sessão de apresentação contará com intervenções do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha; do vereador para a Cultura, Educação e Conhecimento, Leonel Rocha; e do Coordenador Editorial do Boletim Cultural, Artur Sá da Costa.