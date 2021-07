Famalicão: Município cria plataforma para divulgar o desporto

Desde o passado dia 9 de julho, os famalicenses podem saber tudo sobre o desporto em Famalicão através da plataforma www.famalicaodesportivo.pt.

O portal foi apresentado pelo município como uma ferramenta ao serviço dos famalicenses e das associações. «Muitas vezes, há um problema de informação; as pessoas não sabem que modalidades desportivas são praticadas no concelho e acabam por não praticar desporto por desconhecerem a existência dessas modalidades. Queremos que as pessoas tenham todas as condições para praticar desporto», desafia o presidente da Câmara.

Paulo Cunha diz que respeita muito os dirigentes associativos, reconhece-lhes o esforço e o mérito mas considera que se faz muito e divulga-se pouco. Com este portal, o autarca acredita que os dirigentes têm uma ferramenta importante, com a vantagem de estarem online todos no mesmo sítio.

Representantes das associações participaram na apresentação deste portal e consideram positiva esta ferramenta. José Pereira, do AVC Voleibol, diz que é importante para a divulgação das atividades e também para saber o que as outras associações fazem.

«É uma forma de divulgação e de mostrar aos famalicenses o que se passa a nível desportivo. Todas as associações enviam notícias ou devem fazê-lo para os órgãos de comunicação social, mas aqui ficamos com um registo e um histórico; qualquer pessoa pode aceder e verificar o que se tem feito», realça José Pereira.

O vereador do Desporto, Mário Passos, pediu aos dirigentes associativos para que consultem a plataforma e a tornem ativa. O autarca lembrou que o sucesso da plataforma depende muito do envolvimento das associações desportivas, em lá colocarem informação, divulgarem iniciativas e darem conta dos seus projetos. «É uma plataforma única em Portugal, com um grande potencial, que cumpre um conjunto de funções muito importantes para que a prática desportiva em Famalicão seja cada vez mais uma realidade e que o seja com qualidade», referiu Mário Passos.

Nesta plataforma, as cerca de duas centenas de associações desportivas divulgam o ano de fundação, contactos, órgãos sociais, modalidades, fotografias, etc. Estão, também, todos os programas municipais, com calendário de provas, inscrições, histórico das provas e galeria de imagens.

O cidadão comum também tem vantagens em consultar a plataforma. Por exemplo, os participantes nas provas, depois de se registarem no portal terão acesso a uma área reservada onde poderão realizar as inscrições individuais ou por equipa, ver o histórico de participação em provas de edições anteriores, consultar e descarregar os diplomas de participação.

A empresa que desenvolveu a plataforma, a Brainhouse, diz que é um projeto inacabado e que será aquilo que as próprias associações fizerem dele. Rui Teixeira adiantou, ainda, que outros concelhos vizinhos estão interessados em desenvolver plataformas idênticas.