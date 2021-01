Famalicão: Município continua a entregar Equipamentos de Proteção Individual

O Município de Famalicão continua a ceder equipamento de proteção individual a instituições que estão na linha da frente, como hospitais, centros de saúde, bombeiros, forças de segurança, Cruz Vermelha, etc. Na última reunião de Câmara, realizada esta quarta-feira, foi feita uma nova atualização dos equipamentos entregues, por força de doações ou aquisições do município.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, esclarece que no início da pandemia as solicitações eram mais mas que, entretanto, também as instituições se foram adaptando às exigências. No entanto, garante que o município «vai manter-se atento às necessidades e não deixará de apoiar sempre que for necessário».