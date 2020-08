O Grupo Desportivo do Louro foi a votos no final do mês passado e do ato eleitoral saíram novos órgãos sociais que têm como novidade o facto do clube passar a ser dirigido por um trio feminino.

Cristina Aguiar passa a liderar os destinos do clube, tendo na vice-presidência da direção do clube mais duas mulheres: Fátima Soares e Helena Machado.

A nova direção, bem como os restantes órgãos sociais, tem pela frente dois mandatos.