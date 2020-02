Famalicão: Mulher morre ao cair de 7º andar no centro da cidade

Uma mulher, com cerca de 60 anos, caiu do 7º andar de um edifício no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, na Rua Ernesto Carvalho, nas proximidades da primeira repartição de finanças.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a situação, que está a ser tratada como um acidente, aconteceu poucos minutos depois das 10h00.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A mulher não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.