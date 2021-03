Famalicão: Mulher foi procurar marido à “Troika” em Arnoso e acabou ferida pela arma que levava consigo

Uma mulher com 44 anos ficou ferida, depois de ter sido atingida com uma bala, disparada a partir da arma que fazia transportar consigo, em Arnoso Sta Eulália.

De acordo com o jornal Jornal de Notícias, tudo aconteceu na madrugada de quinta-feira. A mulher, deslocou-se à boîte denominada “Troika” com o intuído de encontrar o marido. À porta do estabelecimento, no meio da confusão que se gerou com a sua presença, usou da arma e fez vários disparos.

A mulher, ferida na perna na sequência de um dos disparados, acabou por se colocar em fuga de automóvel, tendo sido localizada mais tarde pela GNR e encaminhada para o hospital de Famalicão.

No local onde tudo aconteceu, as autoridades detiveram dois homens, por crimes de posse de droga (cocaína), condução sem carta e sob o efeito de álcool. Uma mulher, de nacionalidade brasileira, também acabou por ser detida por estar ilegal no nosso país.

Foram também levantados autos por desrespeito das normas vigentes do atual estado de emergência.