Uma mulher com 90 anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas, em plena N204, no Louro.

O acidente deu-se cerca das 18h14, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A vítima, com ferimentos considerados leves, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.