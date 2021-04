Famalicão: Mulher de 68 anos tomou vacina contra a Covid-19, sentiu-se mal na rua e acabou por morrer no hospital

Uma mulher de 68 anos faleceu, esta semana, depois de se ter sentido mal, cerca de uma hora depois de ter tomado a vacina contra a Covid-19.

A idosa, que vivia com alguns problemas de saúde relacionados com o sistema respiratório, deslocou-se ao Centro de Vacinação de Famalicão, em Vale S.Cosme, na tarde da última terça-feira, para receber a vacina contra a covid-19. Depois da toma, esteve na sala de recobro durante 30 minutos, tendo deixado o local sem que houvesse qualquer complicação do seu estado de saúde.

Foi no regresso a casa, já no carro, acompanhada de um familiar e a pouca distância do local onde recebeu a vacina, que a idosa se sentiu mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

A vítima foi prontamente socorrida pelos B.V.Famalicenses e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave, acabando por ser transportada para o hospital de Famalicão.

As equipas médicas não conseguiram reverter o estado de saúde da mulher, acabando esta por falecer no hospital.