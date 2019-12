Famalicão: Mulher morre ao cair de 3º andar no centro da cidade

Não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer, a mulher com cerca de 60 anos, que caiu do 3º andar de um edifício no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O alerta, para aquilo que julga ter sido um acidente, foi dado cerca das 10h30 para os Bombeiros Voluntários Famalicenses. Chegada ao local, a equipa de socorro encontrou a vítima em paragem cardiorrespiratória, tendo acabado por falecer momentos depois.

Momentos antes da queda a mulher foi vista a fazer trabalhos de limpeza nas janelas daquele apartamento.

A PSP esteve no local para as diligências tidas como necessárias nestes casos.