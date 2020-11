Famalicão: Mulher atropelada na Rua Saint Fargeau Ponthierry

Uma mulher foi colhida por um automóvel, na tarde desta sexta-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com testemunhas no local, o atropelamento deu-se perto das 15h00, sendo que a mulher terá feito o atravessamento da Rua Saint Fargeau Ponthierry fora da passadeira.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A vítima acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.