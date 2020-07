Uma mulher foi colhida por um automóvel, na tarde desta terça feira, na Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os B.V.Famalicão, que socorreram a vítima, o acidente deu-se por volta das 15h50 e a mulher, com ferimentos ligeiros, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.