Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi colhida por um automóvel, na tarde desta terça-feira, na Avenida de França, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00. A vítima terá surpreendido a condutora ao tentar atravessar a estrada fora da passadeira.

O socorro foi prestado no local pelos B.V.Famalicão assistidos pelos B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.