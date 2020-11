Na manhã desta quinta-feira, junto à rotunda de Santo António, na Rua Senador Sousa Fernandes, uma mulher foi atropelada.

O acidente aconteceu quando fazia a travessia da via e foi colhida por uma mota. A vítima, que inspira cuidados, foi assistida pelos BV Famalicenses e transportada à unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.