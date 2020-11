Ficou em estado grave a mulher, que foi atropelada na tarde desta segunda-feira, na estrada nacional 206, que liga os concelhos de Famalicão a Guimarães.

O acidente verificou-se na freguesia de Requião.

A vítima, com cerca de 50 anos (e não 30 como avançado inicialmente), ficou com traumatismos graves e foi encaminhada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.