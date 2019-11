Uma mulher, com 62 anos de idade, foi colhida por um carro, ao final da tarde desta quarta-feira.

A situação verificou-se cerca das 18h30, numa das passadeiras da Rua Daniel Santos, ao lado da Padaria Celeste, no centro da cidade.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, com ferimentos que não foram considerados graves, sendo transportada logo de seguida para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.