Famalicão: Mulher atropelada em passadeira no centro, família procura informações sobre condutor

Uma mulher de 63 anos, natural e residente em Vila Nova de Famalicão, foi colhida por um carro, ao final da tarde desta sexta-feira, na Rua Senador Sousa Fernandes, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Segundo o filho da vítima, depois do embate, a sua mãe, com algumas escoriações no joelho e dores na zona da lombar, só ouviu o condutor da viatura a perguntar se estaria tudo bem e a arrancar logo de seguida, sem que houvesse tempo para esta lhe responder.

A mulher, assustada com a situação, acabou por abandonar a cambalear, sem pedir ajuda.

A situação só terá sido comunicada pela vitima aos familiares mais próximos horas depois do incidente, já quando esta se encontrava em casa.

Os familiares tentam agora obter mais informações sobre o condutor e, para isso, lançaram um apelo nas redes sociais na tentativa de encontrar alguém que tivesse testemunhado o atropelamento. A situação aconteceu às 17h50, com um veículo ligeiro de cor branca, que vinha da Rua Conselheiro Santos Viegas, e não terá respeitado o peão que atravessava na passadeira em frente ao Restaurante Limoeiro.