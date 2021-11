Uma mulher foi atropelada, ao final da tarde desta terça-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

O atropelamento deu-se, na Rua Alberto Sampaio, em frente à Caixa Geral de Depósitos, cerca das 17h50.

O socorro à vítima foi prestado no local pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão e VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A mulher foi, momentos depois, encaminhada para o hospital local.