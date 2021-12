Famalicão: Moto Clube de Nine inaugura sede

A sede do Moto Clube de Nine, associação criada este ano, foi aberta ao público no passado sábado, dia 4 de dezembro, numa sessão que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do vereador do desporto, Pedro Oliveira, e do presidente da Junta de Freguesia, Paulo Oliveira.

Nine ganhou um polo agregador dos aficionados pelo desporto motorizado. Para o presidente da Câmara Municipal, «reflete o dinamismo das gentes da freguesia, (…) fundamental para provocar bem-estar nos concidadãos».

Mário Passos destacou «o papel preponderante dos associados», na dinamização de atividades, nas mais diferentes áreas. «Nunca me cansarei de agradecer aos dirigentes das associações pelo seu trabalho de excelência em prol de Famalicão e dos famalicenses», frisou.

O autarca famalicense não tem dúvidas que «o sucesso coletivo só é possível se nos unirmos em torno de um objetivo comum, e, neste caso, é o de fomentar o bem-estar dos concidadãos», realça o edil.

Refira-se que o Moto Clube de Nine foi constituído a 29 de junho de 2021 e a sua sede encontra-se localizada na Rua da Veiga, junto à estação ferroviária de Nine.