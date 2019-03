Famalicão mostra-se na BTL

O município de Vila nova de Famalicão vai marcar presença na próxima edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de 13 a 17 de março na FIL, Parque das Nações.

O município terá um stand próprio, com nove metros quadrados, no Espaço da Turismo do Porto e Norte de Portugal articulando-se com o MINHOIN. Em destaque, estará a gastronomia famalicense, através da apresentação da iniciativa “Dias à Mesa”, que conjuga as melhores iguarias com a agenda de animação cultural do município, inserindo-se no eixo da Gastronomia e Vinhos. No âmbito do Touring Cultural e Paisagístico, Famalicão irá apresentar a Rota Camilo, um projeto que envolve a Casa Museu Camilo Castelo Branco.

Na quinta-feira, dia 14, a partir das 16h00, as potencialidades famalicenses estarão em evidencia no certame com a apresentação da Estratégia Famalicão Turismo 2020 e dos produtos turísticos. De seguida será promovido um Showcooking com o Chef Renato Cunha, do Restaurante Ferrugem, dirigido a profissionais e operadores turísticos.

Entretanto, no sábado, 16 de março, irá decorrer mais um momento promocional de Vila Nova de Famalicão, pelas 18h30, com a participação do Grupo “Os Delanenses” e com um momento de degustação de produtos locais (vinhos, queijos e enchidos), dirigido ao público em geral.

“A presença de Vila Nova de Famalicão na Bolsa de Turismo de Lisboa é muito importante para nós e para a nossa estratégia turística e económica”, afirma a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acrescentando que “a BTL é a maior montra de promoção turística a nível nacional e Famalicão têm que se posicionar enquanto um destino turístico a descobrir”.

A BTL arranca na quarta-feira e vai contar com quatro pavilhões, sendo considerada a maior de sempre. Nos primeiros dois dias é dedicada aos profissionais, abrindo ao público em geral a partir de sexta-feira às 17h00.

Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira Internacional de Lisboa desde 1989, a BTL é reconhecida no sector como o evento mais importante na área do turismo em Portugal e como um ponto de encontro de profissionais. A BTL tem também vindo a reforçar a sua presença no calendário de feiras internacionais de turismo.