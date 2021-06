Famalicão: Mostra Medieval e Viking é este fim de semana

O recinto do Anima-te, no Parque da Devesa, volta à animação, desta vez com a Mostra Medieval e Viking. Decorre de 19 a 20 de junho, com três espetáculos diários, às 10h30, às 14h30 e às 17h30, com uma duração aproximada de duas horas cada um.

Mais uma vez, a organização é da Escola Profissional CIOR, com o apoio do município de Famalicão. De acordo com aquilo que a CIOR já habituou o público, estão previstas várias animações, com música, dança, lutas, autos de fé, rituais vikings, acrobacias, malabarismos, etc.

Durante os três dias da mostra, os visitantes poderão ainda assistir à recriação de um aldeamento do povo viking, com visita guiada diária, às 17h00. Trata-se de uma viagem até ao século XI, «quando o condado portucalense estava sob o domínio de Leão e, na mesma altura – em setembro de 1016 -, sucede o ataque Viking, que provoca a morte do conde Alvito Nunes».

Refira-se que desde a sua primeira edição, em maio de 2005, a Feira Medieval tem-se afirmado como um evento de recriação histórica e manifestação cultural e recreativa, vivida pelos milhares de pessoas que a visitam e que são convidados a conhecer um facto histórico que já completou um milénio, mas que ainda é desconhecido de muitos – a incursão normanda/viking que foi enfrentada, no ano de 1016, no então Castelo de Vermoim.

Recorde-se que todos os espetáculos inseridos na programação do Anima-te têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento (Parque da Devesa) no período das 2 horas que antecedem o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos.

O palco do Anima-te está instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, numa área limitada e preparada para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.

Programa completo da edição de 2021 do Anima-te disponível para consulta em www.famalicao.pt.