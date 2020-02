Famalicão mostra gastronomia e turismo em Espanha

O município de Vila Nova de Famalicão marca presença, a partir desta quinta-feira e até domingo, na Feira de Xantar – Feira Internacional de Turismo Gastronómico, em Ourense, na Galiza

O certame, que já vai na 21ª edição, tem por objetivos promover o turismo, através da Enogastronomia, e a competitividade no setor da restauração, além da divulgação deste destino junto de operadores turísticos e do público em geral.

Famalicão incide a sua divulgação no programa Dias à Mesa e no Carnaval. A estratégia de turismo do município é apresentada esta sexta-feira, pelo vereador Augusto Lima, seguindo-se degustação de produtos de Famalicão, que vão da gastronomia aos vinhos.