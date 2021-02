Famalicão: Morreu homem de 54 anos atropelado esta terça na N14 em Ribeirão

Não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer, o homem que, ao final da tarde desta terça-feira, foi atropelado em plena N14, na vila famalicense de Ribeirão.

O atropelamento deu-se por volta das 18h50, na Avenida Portas do Minho.

O indivíduo ainda chegou a ser socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que passaram no local do atropelamento instantes depois do acidente.

A vítima, residente na vila de Ribeirão, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave onde acabou por falecer.