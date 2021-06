Famalicão: Molière, Ricardo Reis e Nomadland na agenda cultural da Casa das Artes

Até ao final da semana, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão disponibiliza três momentos culturais. Nesta quinta e sexta-feira, vai ser apresentada a peça de teatro “Escolas de Mulheres de Molière”. Na quinta-feira também vai ser exibido a longa-metragem “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, no Cineclube de Joane. No sábado, o filme “Nomadland – Sobreviver na América” vai ser apresentado na Casa das Artes.

“Escolas de Mulheres de Molière” vai decorrer no grande auditório da Casa das Artes, dia 17 e 18 de junho, pelas 20h30. O teatro, encenado por Manuel Tur, traduz-se numa crítica social ao domínio masculino sobre as mulheres e aborda as façanhas femininas. O bilhete para o espetáculo custa quatro euros, no entanto, estudantes, pessoas com cartão quadrilátero cultural e seniores pagam dois euros.

O filme “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, realizado por João Botelho, é apresentado no Cineclube de Joane, no pequeno auditório, pelas 19 horas. A obra cinematográfica baseia-se no livro de José Saramago e retrata as vivências, ponderações e sentimentos de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa. Os bilhetes para a longa-metragem podem ser adquiridos por quatro euros.

“Nomadland – Sobreviver na América” chega a Famalicão no dia 19 de junho, às 20h30. A longa-metragem, realizada por Chloé Zhao, explora a história de Fern, uma mulher de 60 anos que, depois de ser despedida, parte numa viagem e torna-se numa nómada moderna. Os bilhetes podem ser obtidos por dois euros. Estudantes, pessoas com cartão quadrilátero cultural e seniores pagam um euro.