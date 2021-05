Famalicão: Mogege tem nova valência para os mais novos

O Parque Infantil de Pitelas foi inaugurado este domingo, dia 30 de maio. O novo parque infantil contou com um apoio municipal de 15 mil euros e o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, foi responsável pela sessão de inauguração.

O presidente da Câmara Municipal destacou o “o papel relevante” destes espaços para o desenvolvimento das crianças do concelho. Tendo por base esta ideia, a autarquia vai iniciar um processo de requalificação dos parques infantis espalhados pelo concelho. As intervenções implicam um investimento de 200 mil euros por parte do município e vão contar com a colocação de novos pavimentos, a reparação ou retirada de equipamentos degradados e a substituição dos mesmos.

Na primeira fase do processo vão ser requalificados cerca de duas dezenas de parques nas freguesias de Vermoim, Oliveira Santa Maria, Mogege, Lousado, Fradelos, Castelões, na União de Freguesia de Arnoso e Sezures, na União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos e na União de Freguesias de Avidos e Lagoa.

Em Mogege, Paulo Cunha, acompanhado pelo vereador das Freguesias, Mário Passos, notou que o novo parque responde a uma ansiedade há muito sinalizada pelas famílias da freguesia. O presidente da Junta de Freguesia, José Carlos Lima, espera que o novo espaço seja aproveitado pelas crianças e utilizado como um local para convívio.