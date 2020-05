Famalicão: Missas na Nova Matriz com presença de fieis a partir do dia 30

A celebração de missas com a presença de fieis está de regresso à paróquia de Vila Nova de Famalicão.

Todas as eucaristias passam, a partir do dia 30 de maio, a serem celebradas na nova Matriz, com as seguintes regras:

REDUÇÃO DE LUGARES E SINALIZAÇÃO

O número de participantes por Eucaristia será limitado a um terço da sua capacidade. Esta limitação passa por garantir o distanciamento físico de 2 metros entre as pessoas. Para que isso se possa cumprir de forma mais eficaz haverá sinais ou indicações que todos devemos prestar atenção, compreender e por em prática.

OBRIGATORIEDADE DE HIGIENIZAR MÃOS E USAR MÁSCARAS

As igrejas serão higienizadas com os produtos recomendados e sempre que forem usadas. Apesar disso, todos devem higienizar as suas mãos nos dispensadores de álcool gel colocados nas entradas das igrejas. Além disso, ninguém poderá entrar e permanecer na Igreja sem máscara.

EQUIPA DE ACOLHIMENTO

Em cada Eucaristia haverá uma Equipa de Acolhimento para acolherá e dar todas as indicações necessárias para nossa segurança e segurança de todos. Procuremos saudar as pessoas que constituem a equipa e agradecer-lhes o serviço que prestam à comunidade.

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO

Será possível a sua celebração, mas com as devidas distâncias entre sacerdote e penitente, salvaguardado a integridade sigilosa da confissão. Usaremos a Capela da Reconciliação da Matriz Antiga para o efeito.

SACRAMENTO DO BAPTISMO E DO MATRIMÓNIO

A celebração destes sacramentos já será possível, mas com algumas restrições. Sublinha-se sobretudo que a família e convidados obedecerão à restrição de lugares e permanecerão nas marcas indicadas.

HORÁRIOS

Ao fim de semana mantêm-se os horários habituais: às 18h de sábado, Eucaristia vespertina. Às 8h30, às 10h30, às 12h15 e às 19h15 de Domingo, Eucaristia Dominical. Atenção para a alteração da missa das 12h que será às 12h15 para haver margem de tempo para arejar e higienizar.

Durante a semana, haverá apenas eucaristia à terça-feira às 19h, à quarta-feira às 9h, à quinta-feira às 19h e à sexta-feira às 9h.