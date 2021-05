No próximo domingo, Dia de Pentecostes, às 11 horas, haverá eucaristia campal no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, presidida pelo padre Crispim .

À mesma hora, o padre Vítor Emanuel, celebra a eucaristia da Profissão de Fé, na Igreja Matriz de Lemenhe.

As intenções serão celebradas no Santuário, pois a celebração na Igreja Matriz será mais direcionada para os familiares dos jovens que celebram a sua festa.