Famalicão: Miradouro de Santiago da Cruz permite vista incrível

O terraço da nova sede do Grupo Etnográfico de Santiago da Cruz é um miradouro. A obra de requalificação, que permite uma vista incrível, contou com um investimento municipal na ordem dos 77 mil euros.

A inauguração aconteceu no dia 4 de setembro e, além dos convidados, contou com a atuação do Grupo Etnográfico de Santiago da Cruz. Na altura, o presidente da Câmara de Famalicão enalteceu o «somatório de virtudes» que permitiu que esta obra se concretizasse. Paulo Cunha destaca que houve o aproveitamento de «um espaço existente em Famalicão, com uma localização única, com uma exposição a nascente que permite chamar-lhe um verdadeiro miradouro, e, ao mesmo tempo, debaixo do espaço onde se encontra, há etnografia, há cultura, há tradição, há memória, há identidade a acontecer».