Famalicão: Ministro do Ambiente vem a Nine esta sexta-feira

O Partido Socialista realiza esta sexta-feira, às 21 horas, em Nine, a segunda sessão do ciclo de colóquios “Famalicão 2030 – Cinco Aceleradores de Desenvolvimento”. O evento, aberto ao público, decorre na Quinta de Nine, na Rua da Igreja, e tem como principal João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética.

Em debate vai estar a “Mobilidade”, «um dos cinco eixos estratégicos do programa eleitoral» que os socialistas famalicenses tencionam «apresentar dentro de dias», promete o líder do PS, Eduardo Oliveira.

No debate, participam também o candidato a vereador João Freitas e Pedro Ribeiro da Silva, especialista em planeamento do território e coordenador nacional da Rede de Cidades e Vilas de Excelência do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

Todos os participantes estarão sujeitos ao cumprimento do protocolo sanitário definido pelas autoridades de saúde, sendo obrigatório o uso permanente de máscara