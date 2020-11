Marta Temido, ministra da Saúde, passou, ao final da manhã pelo Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão.

Esteve reunida com o Conselho de Administração com o qual analisou o trabalho hospitalar de combate à pandemia covid-19. O encontro serviu, também, para perceber a atual capacidade de resposta do hospital face ao aumento de casos de internamento.

Esta foi uma visita integrada no périplo que Marta Temido realizou, esta quarta-feira, por unidades hospitalares da região Norte.