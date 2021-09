Famalicão: Ministério Público abre processo a “freira” por prestar falsas declarações

O Ministério Público de Guimarães abriu um processo contra uma alegada “freira” do Convento de Requião por falso testemunho. Segundo o Jornal de Notícias, o Tribunal entende que há contradição de testemunhos por parte da “irmã” Ana Barbosa, de 66 anos, entre as declarações à Polícia Judiciária e as que foram agora proferidas em julgamento, que decorre no Tribunal de Guimarães, por alegados maus-tratos às noviças.

Em abril, a “freira” Ana Barbosa tinha admitido que deu umas “chapadas” às noviças e que, por vezes, se pode ter aborrecido ou zangado. No entanto, agora, a “freira” frisou que «não viu nada de exageros» e que «era a mentalidade da época». Questionada sobre agressões que também teria sofrido, por parte do padre envolvido no processo, a irmã afirmou que «isso não foi nada», escreve o Jornal de Notícias.

A “Freira” em causa foi ouvida esta quarta-feira, por videoconferência, por se encontrar num convento de clausura.