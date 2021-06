Famalicão: Milho D’Oiro vai participar no Campeonato Nacional e na Taça de Portugal Futebol Praia

A participação nestes eventos desportivos é o mais recente projeto da Milho D’Oiro – Associação Cultural e Artística de Gavião. A associação foi desafiada a participar no Campeonato Nacional e na Taça de Portugal pela Academia Elite Sport e aceitou o desafio. A presença do Milho D’Oiro nestes eventos surge como uma forma de preparação da próxima época no Campeonato Concelhio da AFSA, que esta época não se realizou. Adicionalmente, o Milho D’Oiro visa apostar no associativismo e elevar o nome da associação. A equipa famalicense vai ser liderada pelo treinador e jogador Nélson Carvalho.

No âmbito da Taça de Portugal, a Milho D’Oiro vai defrontar, no dia 3 de julho, a equipa vencedora do confronto entre o UD Leiria e o GD Leiria. Relativamente ao Campeonato Nacional, o evento desportivo vai contar com duas fases. Na primeira fase, vão ser realizados cinco jogos nos quais se vão defrontar as seis equipas da zona Norte. Na segunda fase, a equipa vencedora da zona Norte vai defrontar as equipas vencedoras das zonas Centro e Sul.