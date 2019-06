Famalicão: Milhão saiu na região!

A chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do “M1lhão”, concurso dos jogos Santa Casa, foi registada em Vila Nova de Famalicão, mais concretamente na freguesia de Outiz.

A sorte grande saiu ao portador do bilhete com a chave ” WTW 07328 ” que registou o boletim no quiosque “Detalhe Diário”, localizado a par da estrada nacional 206, que liga Famalicão à Póvoa de Varzim.

Em declarações à Cidade Hoje, o proprietário do quiosque diz que este é o maior prémio que alguma vez deu, desconhecendo ainda a identidade do feliz contemplado.

O vencedor leva para casa 800 mil euros, uma vez que 200 mil são entregues automaticamente ao estado.