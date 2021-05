Famalicão: Mikadinho, restaurante asiático na Praça

O Mikadinho é o novo restaurante asiático localizado na Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão. Tem as melhores iguarias asiáticas, desde Poke bowls, sushi, sashimi e outros pratos frescos e deliciosos, acompanhados por deliciosas sangrias com aromas leves e refrescantes. Ninguém ficará indiferente.

A grande novidade do Mikadinho são as Poke Bowls. Um prato fresco, leve e bastante nutritivo, originário da cultura havaiana e influenciado também pela gastronomia asiática. Uma receita de peixe cru, cortado em cubos e acompanhado com uma base de arroz.

Frutas, vegetais e leguminosas também fazem parte das pokes que simplesmente com alimentos naturais se tornam numa refeição saudável e equilibrada. Existem variedades de sabores quentes e frios como: salmão, atum, camarão, frango e também uma opção vegetariana.

Este é também um restaurante eco-friendly, onde os pratos são servidos em embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis.

O Mikadinho é o primeiro restaurante de poke bowls em Vila Nova de Famalicão e o serviço funciona com um agradável atendimento e zona de esplanada. Um espaço jovem, repleto de cores e sabores irresistíveis