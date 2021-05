Famalicão: Miguel Lopes é o candidato da CDU à presidência da Câmara

A CDU apresentou, ao final da tarde desta quinta-feira, os candidatos às eleições Autárquicas deste ano. Miguel Lopes repete a candidatura à presidência da Câmara, depois de 2013, enquanto que Tânia Silva é a escolhida para a Assembleia Municipal.

Miguel Lopes avança para tentar ser vereador, o que não conseguiu quando se candidatou pela primeira vez. O ex-autarca de Riba de Ave, acredita que a sua candidatura «mobilizará a força, vontade, experiência, conhecimento e criatividade bastantes para vencermos o imobilismo». No discurso de apresentação, que decorreu no auditório da União de Freguesias Calendário e Famalicão, Miguel Lopes promete «um concelho que empregue o seu povo e se modernize». Temas como a habitação, especulação imobiliária, rede viária, mobilidade, ensino e juventude, são alguns dos setores a que a CDU dará especial realce com esta candidatura.

Tânia Silva, professora e educadora de infância, pede mais força para a CDU para, na Assembleia Municipal, «sermos bem-sucedidos na defesa dos famalicenses», muito particularmente aqueles «que viram agravados os seus problemas pela pandemia».