Famalicão: «Migrações e trabalho forçado em contexto de guerra» em debate na Casa das Artes

«Migrações e trabalho forçado em contexto de guerra» é o tema em discussão, nos dias 24 e 25 de setembro, na Casa das Artes, no âmbito do segundo encontro “De Famalicão para o Mundo”.

O historiador Fernando Rosas, coordenador do projeto “Os portugueses no sistema concentracionário do III Reich”, é presença confirmada na conferência de abertura que decorre no pequeno auditório, em formato online e presencial. Fernando Rosas irá abordar “Os Portugueses no Sistema Concentracionário da Alemanha Nazi (1939-1945)”. Para além desta intervenção, o encontro também contará com a presença de Cláudia Ninhos, Cristina Clímaco, António Carvalho, Ansgar Schaefer, José Manuel Lages, Vasco Malta, entre outros.

Este encontro é aberto ao público, sendo necessária inscrição prévia, gratuita, através do link: https://forms.gle/os9PK5EEqpbMP7ty6. A inscrição na modalidade presencial decorre até ao dia 15 de setembro, e a participação online, até 23 de setembro. Esta ação está acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, na modalidade de Curso de Formação, para professores dos grupos disciplinares 200, 210, 220, 240, 290, 300, 400, 410, 420, 530 e 600, com o registo CCPFC/ACC-112108/21, com a duração de 13 horas.

Para mais informações sobre o programa e os oradores consulte a página: www.famalicao.pt/ii-encontro-de-famalicao-para-o-mundo-migracoes-e-trabalho-forcado-em-contexto-de-guerra

«De Famalicão para o Mundo» é um programa educativo municipal direcionado para as questões educativas e culturais do concelho, a partir do património e história local, enquadrado no conceito de Cidade Educadora e da legislação vigente.