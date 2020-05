Famalicão: Mercado Municipal inaugurado no primeiro dia de 2021

O ”novo” mercado municipal de Famalicão tem como data prevista de inauguração o primeiro dia de 2021. O anúncio foi feito esta manhã, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que visitou as obras que devem estar concluídas em agosto antes da inauguração. Segue-se a colocação de equipamentos e só depois a inauguração oficial, prevista para 1 de janeiro de 2021.

Recorde-se que a obra foi adjudicada à empresa Famaconcret por mais de três milhões de euros. Com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, o município garantiu um cofinanciamento FEDER.

Quanto à intervenção, o edifício principal será totalmente reabilitado, sendo mantidos os elementos caracterizadores de referência. A fachada será preservada e as lojas de rua recuperadas, enquanto que o miolo do espaço será alvo de uma profunda intervenção que vai permitir a implementação de lógicas de mudança ao nível comercial e funcional, dotando o espaço de maior conforto e de melhores condições de funcionamento, adequadas às exigências de qualidade e inovação.